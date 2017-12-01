01.12.2017 11:55

Харьковский борец Даниил Картавый стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

21–26 ноября на коврах "ARTEGO ARENA BYDGOSZCZ" в польском городе Быдгощ прошел чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов до 23 лет. Сильнейшие молодые борцы планеты разыграли 24 комплекта наград в 8-ми весовых категориях.



Генеральный директор ООО Фармацевтическая компания Здоровье Александр Доровской и бронзовый призер чемпионата мира Даниил Картавый

В весе 125 кг сотрудник фармацевтической компании "Здоровье", харьковчанин, Даниил Картавый завоевал бронзовую медаль мирового первенства! Всего на счету украинцев 3 бронзы.

В общекомандном зачете Украина на пятом месте - завоевав равное количество очков - 33, с командой США, которая заняла четвертое место.

Генеральный директор фармкомпании "Здоровье" Александр Доровской, являющийся первым вице-президентом украинской ассоциации спортивной борьбы Украины подчеркнул, что поддержка юношеского и профессионального спорта в Харькове одно из важных направлений социальной деятельности компании.

«Мы стараемся вовлекать нашу молодежь в спорт, всячески оказываем помощь молодым талантливым спортсменам. Украинцы должны расти здоровыми, сильными духом, умеющими побеждать людьми. Компания "Здоровье" поддерживает многих именитых харьковских спортсменов. В том числе борцов и боксеров, ставших неоднократными призерами чемпионатов мира», - отметил Александр Доровской.

23-24 января 2018 года при поддержке компании "Здоровье" в Харькове пройдет очередной всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный памяти мастера спорта, заслуженного тренера Украины Леонида Александровича Дуная.

Ежегодно турнир собирает более трехсот спортсменов из более чем десяти стран мира.