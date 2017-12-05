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05.12.2017  15:29   

Ко Дню Вооруженных сил Украины харьковский военный госпиталь получил помощь от компании «Здоровье»

В течение последнего месяца во всех районах Харькова под патронатом ХОГА и областного военкомата проводилась благотворительная акция «Бажаємо здоров’я», в рамках которой для бойцов АТО, проходящих лечение в местном военном госпитале, были собраны подарки и сувениры, а также более 1000 детских рисунков с пожеланиями скорейшего выздоровления. Фармацевтическая компания «Здоровье» поддержала социальную инициативу и со своей стороны предоставила военным необходимые лекарственные средства.


// Фото предоставлено организаторами

Итоги проекта, приуроченного ко Дню Вооруженных сил Украины, были подведены 4 декабря 2017 года. По словам военного комиссара Харьковского областного военкомата Юрия Калгушкина, в начале проведения благотворительной акции детям предложили нарисовать или написать письмо для участников боевых действий, которые проходят лечение в госпитале. Но постепенно к детям присоединились взрослые, которые стали собирать необходимые вещи. В результате для пациентов Военно-медицинского клинического центра Северного региона были собраны телевизоры, холодильники, микроволновые печи, водонагреватели и другая бытовая техника. От детей области бойцам передали рисунки, плакаты и т.п.

Не остался в стороне от важного события в жизни Харьковщины и один из крупнейших украинских производителей лекарственных средств — фармацевтическая компания «Здоровье». Для нужд военных, проходящих лечение в местном госпитале, предприятием переданы противопростудные препараты, актуальные именно в зимний период, — противовоспалительные, жаропонижающие препараты и антисептики.

Елена Бронина, директор по качеству и сертификации фармацевтической компании «Здоровье», вручила медикаменты от имени всего коллектива предприятия и пожелала раненым военнослужащим, пострадавшим в ходе АТО на востоке Украины, скорейшего выздоровления и мирного неба над головой.

Как подчеркнул Александр Доровской, генеральный директор компании «Здоровье», помощь пострадавшим в зоне АТО компания оказывает с самого начала военных действий на Востоке Украины и продолжит делать это в дальнейшем.

Тэги:  компания здоровье, реклама, харьков
 
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