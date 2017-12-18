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18.12.2017  15:00   

Новый премиум магазин BOSCH SIEMENS в центре Харькова!

С радостью сообщаем, что в Харькове открывается еще один премиум магазин немецкой бытовой техники на два этажа!


Фото предоставлено организаторами

Концепция фирменных магазинов премиального формата торговых марок Bosch и Siemens уникальна: нигде в мире она не реализована в таком масштабе и формате, как в Украине. Под одной крышей в шоурумах представлен максимально широкий ассортимент техники.

Магазин открывается 20-го декабря по адресу:

ул. Рымарская 3/5 (станция метро "Історичний музей")

Только у нас вы получите 4 года гарантии сети на крупную бытовую технику.

В связи с открытием нового магазина bosch siemens в центре Харькова вас приятно удивят выгодные предложения на наш ассортимент.

Подробности на нашем сайте: https://bs-partner.com.ua/kharkiv-bs-premium/
Так же в нашей сети магазинов действуют различные акции, действует доставка


Краткая история бренда
 
Уже более 125 лет имя Bosch является олицетворением научно-технической компетенции, качества и надежности бытовой техники. Стремление к идеалу и совершенству отражено не только в продуманной до мелочей функциональности и мощности приборов, но и в дизайне, который неоднократно отмечался различными премиями. С момента основания компании бережное отношение к человеку и природе относится к основным корпоративным принципам и находит свое отражение в энергоэффективной, ресурсосберегающей и безопасной для окружающей среды и человека продукции и технологиях ее изготовления. Бренд Siemens насчитывает более 165 лет и является одним из ведущих производителей бытовой техники в Европе. Сегодня компания воплощает видение основателя компании Вернера фон Сименса: прогресс на службе человечества. Все инновации, разработанные инженерами Siemens, а также вся техника, которая производится на заводах, проходит тщательную проверку на соответствие экологическим нормам и высоким стандартам немецкого качества. Бытовая техника Siemens – результат прогрессивных идей, последовательного стремления к совершенству и ярко выраженному осознанию стиля. Для украинских потребителей техника торговых марок Bosch и Siemens доступна с 1995 года.
 
Тэги:  bosch, siemens, открытие, харьков
 
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