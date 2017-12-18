Новый премиум магазин BOSCH SIEMENS в центре Харькова!

С радостью сообщаем, что в Харькове открывается еще один премиум магазин немецкой бытовой техники на два этажа!
Концепция фирменных магазинов премиального формата торговых марок Bosch и Siemens уникальна: нигде в мире она не реализована в таком масштабе и формате, как в Украине. Под одной крышей в шоурумах представлен максимально широкий ассортимент техники.
Магазин открывается 20-го декабря по адресу:
ул. Рымарская 3/5 (станция метро "Історичний музей")
Только у нас вы получите 4 года гарантии сети на крупную бытовую технику.
В связи с открытием нового магазина bosch siemens в центре Харькова вас приятно удивят выгодные предложения на наш ассортимент.
Подробности на нашем сайте: https://bs-partner.com.
Так же в нашей сети магазинов действуют различные акции, действует доставка
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