18.12.2017 15:00

Новый премиум магазин BOSCH SIEMENS в центре Харькова!

С радостью сообщаем, что в Харькове открывается еще один премиум магазин немецкой бытовой техники на два этажа!



Фото предоставлено организаторами

Концепция фирменных магазинов премиального формата торговых марок Bosch и Siemens уникальна: нигде в мире она не реализована в таком масштабе и формате, как в Украине. Под одной крышей в шоурумах представлен максимально широкий ассортимент техники.

Магазин открывается 20-го декабря по адресу:

ул. Рымарская 3/5 (станция метро "Історичний музей")

Только у нас вы получите 4 года гарантии сети на крупную бытовую технику.

В связи с открытием нового магазина bosch siemens в центре Харькова вас приятно удивят выгодные предложения на наш ассортимент.

Подробности на нашем сайте: https://bs-partner.com. ua/kharkiv-bs-premium/

Так же в нашей сети магазинов действуют различные акции, действует доставка



Краткая история бренда