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22.12.2017  16:19   

Компания «Здоровье»: встречаем Новый год добрыми делами

Одно из крупнейших отечественных предприятий по производству лекарственных средств уже много лет последовательно воплощает в жизнь социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни самых уязвимых категорий населения.


// Фото предоставлено организаторами
Сотрудники диагностического кабинета

И уходящий 2017 год компания «Здоровье» закрыла благотворительными акциями, приуроченными ко Дню Святого Николая, среди которых – открытие новых диагностических кабинетов для пенсионеров и подарки не только детям, но и прихожанам православных храмов, ветеранам и инвалидам.

Диагностические кабинеты: с заботой о старшем поколении

Первые диагностические кабинеты под патронатом Александра Доровского, генерального директора ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», были открыты ровно два года назад, в декабре 2015 года. Главной целью их открытия стало предоставление пенсионерам возможности пройти бесплатное предварительное обследование с последующей рекомендацией посетить врача в случае выявления проблем со здоровьем. На эту идею руководство компании натолкнули неутешительные реалии. Как правило, у пенсионеров не хватает средств, чтобы обследоваться в платных клиниках, а в районных ЛПУ нагрузка на каждого врача настолько велика, что приходится выдерживать огромную многочасовую очередь, чтобы попасть на прием к терапевту. И у многих людей просто не хватает сил на такие испытания. Все это не способствует своевременному выявлению критических состояний. Но бесплатные диагностические кабинеты – один из способов решить проблему, хотя бы на локальном уровне.

В диагностических кабинетах жители Харькова могут определить уровень сахара в крови, сделать кардиограмму, измерить артериальное давление, а также внутриглазное давление бесконтактным методом. Обследование проводится на современном оборудовании.

Идея встретила самый горячий отклик у населения: только за 2016-2017 года обследование прошли более 3 тысяч пенсионеров Киевского района! В следующем году в планах руководства компании «Здоровье» – увеличить количество посетителей в общей сложности до 6 тысяч человек. Благодаря своевременному обследованию в кабинетах были заблаговременно обнаружены подозрения на инфаркт у ряда посетителей, они направлены на дополнительное обследование в ЛПУ по месту проживания.

В День Святого Николая был открыт восьмой по счету диагностический кабинет в Пятихатках. По случаю большого православного праздника – Дня Святого Николая каждый посетитель возвращался домой с подарком.

«Цель нашего проекта – обеспечить людям доступную диагностику по самым распространенным направлениям, чтобы пенсионеры никуда не ездили и могли быстро и, что немаловажно, бесплатно обследоваться по месту жительства. На мой взгляд, даже если мы спасем хотя бы одну жизнь, значит, мы работаем не напрасно», – рассказал Александр Доровской, генеральный директор фармацевтической компании «Здоровье».

Подарки жителям Харькова

Ко Дню Святого Николая компания «Здоровье» преподнесла подарки прихожанам 8 православных храмов города и детям воскресных школ.

Также харьковская фармкомпания не оставила без внимания людей, которые нуждаются в социальной опеке – подарки были переданы Союзу участников АТО, Украинскому Союзу Ветеранов Афганистана, ветеранам Второй мировой войны Киевского района, Ассоциации многодетных матерей Киевского района города Харькова «АММА», а также Союзу «Чернобыль Украина».


Генеральный директор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александр Доровской

Тэги:  компания здоровье, реклама, харьков
 
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