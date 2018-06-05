05.06.2018 13:28

Праздник детства с компанией «Здоровье»

Во всем мире в первый день лета проводятся концерты, конкурсы и мастер-классы, целью которых является привлечь внимание к проблемам детей. В православии же 1 июня — день памяти Собора святых Слободского края. Это замечательное совпадение стало поводом для того, чтобы организовать в Харькове праздник, объединивший христианские традиции и День защиты детей. Данное мероприятие поддержала фармацевтическая компания «Здоровье».



// Фото предоставлено рекламодателями

1 июня 2018 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в честь памяти Собора святых Слободского края. Праздничная служба проводилась в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. Митрополит Онуфрий поздравил всех с праздником, а самых маленьких участников богослужения — с Днем защиты детей.



По окончании Литургии состоялся крестный ход с участием детей, приуроченный к 25-летию канонизации слобожанских новомучеников. Завершился он благодарственным молебном на территории Свято-Покровского мужского монастыря.



Затем в сквере рядом с монастырем состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей. В рамках мероприятия, по инициативе Александра Доровского, генерального директора компании «Здоровье», более 1000 детей получили угощение — мороженое, лимонад и сладкие пирожки.



«День защиты детей — это замечательная возможность порадовать маленьких харьковчан. И особенно приятно, что в этом году праздничные мероприятия были связаны с духовным просвещением подрастающего поколения. Прививать христианские ценности детям — непростая задача, которая стоит сегодня перед нашим обществом. И компания «Здоровье» всегда откликается на подобные инициативы, направленные на то, чтобы позаботиться о нравственном и физическом благополучии детей, сделать их жизнь ярче и интереснее», — рассказал А. Доровской.



Фармацевтическая компания «Здоровье» известна своими многочисленными социальными проектами. Кроме того, Александр Доровской уже много лет оказывает всестороннюю поддержку харьковским храмам и участвует в организации многочисленных акций для православной общины.