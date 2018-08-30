30.08.2018 13:08

Компания «Здоровье» поддержала турнир по футболу «Дружба–2018»

Турнир по футболу «Дружба–2018» среди юношей 2004 года рождения, посвященный Дню Независимости Украины, прошел с 23-го по 27-е августа в Харьковском национальном университете внутренних дел на стадионе Динамо-Арена.



// Фото предоставлено рекламодателями

Мероприятие открыл ректор университета, генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко. Он пожелал командам честной победы и спортивной удачи.



Председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александр Доровский воплощает идеи здорового образа жизни в родном городе и в этот раз по его инициативе «Здоровье» стало спонсором турнира, давая возможность детям заниматься спортом и всесторонне развиваться.



В соревнованиях приняли участие шесть команд: ФК «Шахтер» (г. Донецк), «УФК-Олимпик» (г. Харьков), «Днепропетровское высшее училище физической культуры» (г. Днепр), «Десна» (г. Чернигов), Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного (г. Киев) и «Металлист 1925» (г. Харьков).



Кубок турнира завоевали игроки ФК «Шахтер» (г. Донецк), серебряными призерами стали «Днепропетровское высшее училище физической культуры» (г. Днепр), третье место у «УФК-Олимпик» (г. Харьков) – команды, которую поддерживает фармацевтическая компания «Здоровье».



Все команды были награждены дипломами соответствующих степеней.