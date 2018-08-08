На Сумской столкнулись пожарная машина и ВАЗ

Авария произошла поздно вечером
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, автомобиль пожарных ЗИЛ и ВАЗ-2104 столкнулись на ул.Сумской в Харькове 7 августа.
Информация о ДТП поступила около 23.30.
В результате аварии в больницу госпитализировали пассажира ВАЗ-2104.
Событие оформляла следственно-опeративная группа.
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