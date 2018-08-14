Главная Новости В МОН наградили юных харьковчан - победителей Международной математической олимпиады и их наставников
14.08.2018  13:10   

В МОН наградили юных харьковчан - победителей Международной математической олимпиады и их наставников

13 августа 2018 года в Министерстве образования и науки Украины отметили команду украинских школьников, которые на 59 Международной математической олимпиаде добыли в борьбе 4 золоте и 2 серебряных медали. Большинство призеров - ученики харьковских школ и лицеев - сообщает на своей странице Департамент образования Харьковского горсовета.


В МОН наградили юных харьковчан - победителей Международной математической олимпиады и их наставников

Из 116 стран, которые участвовали в соревнованиях, украинские старшеклассники заняли 4 место (после команд США, России и Китая). Впервые за 26 лет участия наших команд в этой олимпиаде Украина достигла такого результата.

"Впервые за всю историю интеллектуальных соревнований мирового уровня и, в частности, в математических олимпиадах, команда украинских школьников достигла наивысшего результата - 4 место. Искренне приветствую школьников с такой победой. А также хочу поблагодарить их наставникам-учителям, которые привели их к этому результату", - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Во время награждения в зале Коллегии МОП были отмеченные победители и их учителя. 4 из 6 победителей - выпускники харьковских школ :

- Алина Тыквенная, выпускница Харьковского физико-математического лицея № 27, учитель - Зазубрина Алексей Сергеевич,

- Роман Сарапин, выпускник Харьковского физико-математического лицея № 27, учитель - Лисакевич Анастасия Валериевна,

- Нго Нгок Тхай Шон, выпускник Харьковского физико-математического лицея № 27, учитель - Лифиц Сергей Александрович,

- Илья Коваль, выпускник Харьковского НВК № 45 "Академическая гимназия", учитель - Крижановский Александр Феликсович.

Тэги:  щкольники, олимпиада, победители, харьков, лицей, гриневич
 
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