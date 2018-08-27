Главная Новости Свято-Преображенский собор Харькова отметил 5-летие со дня освящения
27.08.2018  14:10   

Свято-Преображенский собор Харькова отметил 5-летие со дня освящения

Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Преображенском храме города Харькова и поздравил настоятеля и прихожан


//www.eparchia.kharkov.ua
фото Литургии в Преображенском храме

26 августа 2018 года православные Харьковщины отмечали 13-ю неделю по Пятидесятнице. По церковному календарю в этот день отмечается праздник Преображения Господня.

5 лет назад в этот день в Харькове был освящен Свято-Преображенского храм.

Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил вчера Божественную литургию в этом храме.

По окончании литургии, как сообщили на официальной странице Харьковской епархии, Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Бурбелу, священнослужителей и верующих с престольным праздником, а также с пятилетием со дня освящения храма.

Тэги:  митрополит, праздник, литургия, харьков, преображение
 
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