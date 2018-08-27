Свято-Преображенский собор Харькова отметил 5-летие со дня освящения

Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Преображенском храме города Харькова и поздравил настоятеля и прихожан
26 августа 2018 года православные Харьковщины отмечали 13-ю неделю по Пятидесятнице. По церковному календарю в этот день отмечается праздник Преображения Господня.
5 лет назад в этот день в Харькове был освящен Свято-Преображенского храм.
Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский совершил вчера Божественную литургию в этом храме.
По окончании литургии, как сообщили на официальной странице Харьковской епархии, Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Бурбелу, священнослужителей и верующих с престольным праздником, а также с пятилетием со дня освящения храма.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: