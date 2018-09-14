14.09.2018 10:15

«Уроки с полицией» прошли в Харькове весело и с приключениями (ФОТО)

Составлено 9 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, а именно 2 по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) и 7 по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



//hk.npu.gov.ua/news/

Всеукраинское мероприятие проводилось с 27 августа по 12 сентября в учебных заведениях Харьковщины.

К его проведению были привлечены 58 сотрудников ювенальной юстиции, 424 участковых офицера полиции, 27 представителей общественности и другие службы – сообщает на своей странице областное управление полиции.

Основной целью встреч сотрудников полиции со школьниками было выявление детей, которые без уважительных причин не приступили к учебе, установление фактов жестокого обращения с учениками и невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей с последующим привлечением виновных к ответственности.

Во время лекций работники полиции напомнили детям основные нормы Конституции Украины, которые определяют их права и обязанности. Рассказали о необходимости соблюдения правил поведения, Правил дорожного движения, а также предоставили советы, как не стать жертвой буллинг и насилия в семье.

За период проведения мероприятия полицейскими выявлено 5 детей, поставленных на профилактический учет. Составлено 9 административных протоколов в отношении несовершеннолетних, а именно 2 по статье 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) и 7 по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде ) Кодекса Украины об административных правонарушениях.