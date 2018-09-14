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14.09.2018  14:48   

Службе телевизионных новостей «Харьковские Известия» требуются журналисты

Хочешь работать - приходи.


//dozor.kharkov.ua

Службе телевизионных новостей «Харьковские Известия» требуются журналисты.

Требования:  умение излагать свои мысли и писать интересные информационные тексты, желание много работать.

Опыт приветствуется.

В случае необходимости, научим.

Хочешь работать? Приходи.

Резюме направлять на электронную почту tovnsn@gmail.com

 

Тэги:  работа, телевидение, харьков, журналист
 
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