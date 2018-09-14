Хочешь работать - приходи.
Службе телевизионных новостей «Харьковские Известия» требуются журналисты.
Требования: умение излагать свои мысли и писать интересные информационные тексты, желание много работать.
Опыт приветствуется.
В случае необходимости, научим.
Хочешь работать? Приходи.
Резюме направлять на электронную почту tovnsn@gmail.com
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: