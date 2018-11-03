Главная Новости С понедельника к патрулированию аэропорта привлекут кинологов
03.11.2018  10:30   

С понедельника к патрулированию аэропорта привлекут кинологов

Со следующей недели к патрулированию пяти аэропортов государства будут привлечены кинологические подразделения


://ua.interfax.com.ua

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-служба МВД Украины.

«Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности - в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове. Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории в аэропорт. Эта работа начнется уже с пятого ноября», - отметил Аброськин.

«Мы должны не «патрулировать ради патрулирования»- мы работаем на результат. Определите на местах, какие подразделения будут осуществлять патрулирование в аэропортах: патрульные или сотрудники групп реагирования», - отметил первый заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Александр Скорук.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  аэропорт, партулирование, харьков, кинологи, пограничники, опасность, пассажиры
 
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