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30.11.2018  18:57   

Службе телевизионных новостей «Харьковские известия» требуются ведущие.

Хочешь работать - приходи.


//dozor.kharkov.ua

Службе телевизионных новостей «Харьковские известия» требуются ведущие.

Требования: приятная внешность, уверенность в себе, правильное произношение на украинском языке, грамотность, внимательность, ответственность, творческое видение, способность быстро учиться.

Но приветствуется опыт.

 Хочешь работать? Приходи.

Резюме направлять на электронную почту tovnsn@gmail.com

 

Тэги:  работа, телевидение, харьков, вакансии, телеведущий
 
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