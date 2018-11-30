Хочешь работать - приходи.
Службе телевизионных новостей «Харьковские известия» требуются ведущие.
Требования: приятная внешность, уверенность в себе, правильное произношение на украинском языке, грамотность, внимательность, ответственность, творческое видение, способность быстро учиться.
Но приветствуется опыт.
Хочешь работать? Приходи.
Резюме направлять на электронную почту tovnsn@gmail.com
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: