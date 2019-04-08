08.04.2019 16:25

Несовершеннолетняя, которая попала под трамвай на Новых Домах, остается в коме

Девочка, которую в Харькове сбил трамвай, находится в очень тяжелом состоянии.



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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на начальника управления здравоохранения Богдана Федака.

По его данным, девочка находится в очень тяжелом состоянии, в коме.

Она госпитализирована в одну из больниц.

Как сообщалось ранее, информация об аварии на проспекте Героев Сталинграда поступила в полицию 7 апреля в 18:15.

Предварительно установлено, что 14-летняя девушка перебегала через рельсы перед трамваем, который двигался на зеленый сигнал светофора.

Вагоновожатый применил экстренное торможение, однако все равно толкнул потерпевшую.

Пострадавшую с травмой головы в бессознательном состоянии доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.