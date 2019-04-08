Несовершеннолетняя, которая попала под трамвай на Новых Домах, остается в коме

Девочка, которую в Харькове сбил трамвай, находится в очень тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на начальника управления здравоохранения Богдана Федака.
По его данным, девочка находится в очень тяжелом состоянии, в коме.
Она госпитализирована в одну из больниц.
Как сообщалось ранее, информация об аварии на проспекте Героев Сталинграда поступила в полицию 7 апреля в 18:15.
Предварительно установлено, что 14-летняя девушка перебегала через рельсы перед трамваем, который двигался на зеленый сигнал светофора.
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