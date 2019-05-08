08.05.2019 16:31

Где и на сколько будут перекрывать движение 9 мая в Харькове

Ограничение движения связано с проведением мероприятий к 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.



// city.kharkov.ua

С 7:00 до 10:00 в связи с проведением торжественного мероприятия на Мемориале Славы будет запрещено движение транспорта по ул. Рудика, на участке от ул. Лесопарковской до Белгородского шоссе в сторону Белгородского шоссе.

В это время будет ограничено движение транспорта по ул. Лесопарковской, на участке от ул. Чкалова до ул. Рудика в сторону Белгородского шоссе. Проезд будет обеспечен для местных жителей и общественного транспорта.

Также в Харькове временно ограничат парковку:



– с 7:00 до 10:00 будет запрещена парковка по Белгородскому шоссе в районе Мемориала Славы,



– с 7:00 до 11:00 – на пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.