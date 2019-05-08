Где и на сколько будут перекрывать движение 9 мая в Харькове

Ограничение движения связано с проведением мероприятий к 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.
С 7:00 до 10:00 в связи с проведением торжественного мероприятия на Мемориале Славы будет запрещено движение транспорта по ул. Рудика, на участке от ул. Лесопарковской до Белгородского шоссе в сторону Белгородского шоссе.
В это время будет ограничено движение транспорта по ул. Лесопарковской, на участке от ул. Чкалова до ул. Рудика в сторону Белгородского шоссе. Проезд будет обеспечен для местных жителей и общественного транспорта.
Также в Харькове временно ограничат парковку:
– с 7:00 до 10:00 будет запрещена парковка по Белгородскому шоссе в районе Мемориала Славы,
– с 7:00 до 11:00 – на пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
влажн.:
давл.:
ветер: