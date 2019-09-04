Главная Новости Харьковчан приглашают на ярмарку спорта
04.09.2019  13:20   

Харьковчан приглашают на ярмарку спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


://city.kharkov.ua

В церемонии открытия примут участие олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций и секций и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан.

В ходе ярмарки территория парка будет разделена на три функциональные зоны.

На центральной аллее разместятся более 20-ти спортивных организаций и 20 фитнес-клубов и футкортов здорового питания. 

На спортивных площадках парка пройдут турниры и показательные выступления по различным видам спорта: баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и др. 

Также на спортивных площадках телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан проведет фестиваль для школьников.

В зоне боевых единоборств (слева от сцены) состоится презентация более 30-ти спортивных организаций по боевым искусствам. 

На главной сцене весь день будут проходить показательные выступления спортивных организаций. В парке будут установлены фотозоны и зона виртуальной реальности, гости мероприятия смогут принять участие в розыгрышах, в спортивном квесте, проверить свои силы в различных видах спорта.

Начало ярмарки - в 11:00.

Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. Харьковчане могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали детей в спортивные секции.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, ярмарка, харьков, парк горького, федерация, чемпион
 
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