04.09.2019 13:20

Харьковчан приглашают на ярмарку спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



://city.kharkov.ua

В церемонии открытия примут участие олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций и секций и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан.



В ходе ярмарки территория парка будет разделена на три функциональные зоны.



На центральной аллее разместятся более 20-ти спортивных организаций и 20 фитнес-клубов и футкортов здорового питания.



На спортивных площадках парка пройдут турниры и показательные выступления по различным видам спорта: баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и др.



Также на спортивных площадках телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан проведет фестиваль для школьников.



В зоне боевых единоборств (слева от сцены) состоится презентация более 30-ти спортивных организаций по боевым искусствам.



На главной сцене весь день будут проходить показательные выступления спортивных организаций. В парке будут установлены фотозоны и зона виртуальной реальности, гости мероприятия смогут принять участие в розыгрышах, в спортивном квесте, проверить свои силы в различных видах спорта.

Начало ярмарки - в 11:00.



Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. Харьковчане могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали детей в спортивные секции.