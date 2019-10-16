Харьковчан разбудили звуки сирен - вторая серия после обеда

В Харькове утром 16 октября (в 7.52) жители слышали звуки сирены.
Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность систем оповещения населения.
Прерывистое звучание сирены обозначает: «Внимание всем!». Предполагается, что жители города услышав этот сигнал (если ранее не было предупреждения об учебной тревоге), включат радио или телевизор и оттуда получат информацию о своих дальнейших действиях. Радиоприемник нужно включать на частоте 67,13 МГц или 106,1 МГц (первый канал «Украинского радио»), а телевизор — на канале UA: Харків.
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