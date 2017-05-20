20.05.2017 10:16

В Харькове начнут работать рекрутинговые центры для привлечения военнослужащих

Для привлечения военнослужащих на контрактную службу возобновят работу рекрутинговых центров.



Сайт ХОГА

Селекторное совещание, которое состоялось в ХОГА 19 мая, было посвящено вопросу комплектования Вооруженных сил Украины по контракту.

Селектор прошел под руководством заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна. Он отметил, что отбор военнослужащих по контракту в боевые военные части ВСУ является задачей номер один.

«Председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной была поставлена задача по безусловному стопроцентному выполнению плана отбора кандидатов на военную службу по контракту во II квартале текущего года», - отметил Александр Скакун.

По данным директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексея Максимова, большинство районов Харькова и области уже показали положительные результаты.

«Да, два крупнейших района города Харьков - Шевченковский и Киевский - выполняют цикловое задание в соответствии с графиками (60% и 58% соответственно). Что касается районов области, то, например, Первомайский район выполнил задание на 75%, Шевченковский - 71%, Печенежский - 67%, Волчанский - 67% и Дергачевский - 65%. Там, где руководители районов и военные комиссары ответственно относятся к этой задаче, есть хорошие результаты», - отметил Алексей Максимов.

Также он напомнил, что плановое задание для Харьковской области по отбору контрактников в I квартале этого года было выполнено на 101%.

По информации директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами, для активизации работы по отбору граждан на военную службу по контракту в области возобновят работу рекрутинговых центров. В частности, совместно с военкоматами к отбору контрактников на военную службу подключатся районные, городской и областной центры занятости.

Как отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, к этой работе привлекут и командиров частей Харьковского гарнизона, в том числе - боевых.

«Это позволит более качественно провести отбор, ведь военные разных родов войск и бригад нашего оперативного командования смогут предоставить подробную информацию об особенностях прохождения службы, вопросам социальной защиты и т.д.», - отметил Юрий Калгушкин.