31.05.2017 08:32

На Харьковщине задержали военкома при получении взятки

В одном из районных военкоматов Харьковской области военная прокуратура совместно с СБУ задержала военного комиссара при получении взятки.



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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил АТО.



По версии прокуратуры, военком требовал и получил $1000 за содействие в уклонении от военной службы.



Служащего задержали при передаче денег. Взятку изъяли.



Решается вопрос о сообщении военкому о подозрении по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды с вымогательством).