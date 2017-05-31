На Харьковщине задержали военкома при получении взятки

В одном из районных военкоматов Харьковской области военная прокуратура совместно с СБУ задержала военного комиссара при получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил АТО.
По версии прокуратуры, военком требовал и получил $1000 за содействие в уклонении от военной службы.
Служащего задержали при передаче денег. Взятку изъяли.
Решается вопрос о сообщении военкому о подозрении по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды с вымогательством).
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