31.05.2017 16:45

Весенняя призывная кампания Харьковщины выполнена на 100%

Ряды Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований пополнили 1200 военнослужащих срочной службы из Харькова и области.



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Об этом сообщил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. Он отметил, что весенний призыв проходил с 1 апреля по 31 мая. В нашей области он фактически был завершен 25 мая.

«Благодаря поддержке со стороны ХОГА и районных государственных администраций, плановое задание было выполнено на 100%, и Харьковская область завершила призыв одной из первых в стране», - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

По его данным, лучше всего с поставленными заданиями по весеннему призыву справились призывные комиссии Изюмского, Валковского, Нововодолажского, Лозовского, Дергачевского районов и Индустриального района г. Харькова. Также Юрий Калгушкин отметил, что 60% призывников от общего количества пополнили ряды Вооруженных сил Украины, 36% - Национальной гвардии Украины и 4 % - частей Государственной специальной службы транспорта.

«Все призывники отправлялись в учебные центры ВСУ и после двух-, трехмесячной подготовки убывали на комплектование воинских частей в пункты постоянной дислокации. Комплектование частей НГУ проходило по смешанному принципу: экстерриториальному и территориальному (ВСУ - только экстерриториальный). Хочу отметить, что военнослужащие-срочники выполнять задачи в зоне АТО не будут», - сказал Юрий Калгушкин.

Алексей Максимов отметил, что по инициативе главы ХОГА Юлии Светличной в рамках программы социально-экономического развития области на 2017 год было выделено 1 млн 450 тыс. грн для Харьковского областного военного комиссариата.

«Средства из областного бюджета направлены на проведение призывной кампании. Это объемы финансирования, включающие в себя реализацию мер по обеспечению перевозок призывников, работу призывной комиссии, питания и проживания призывников на призывной базе и тому подобное», - заявил Алексей Максимов.

Юрий Калгушкин также разъяснил новшества, связанные с призывом на военную службу офицеров запаса. Он отметил, что соответствующий приказ был подписан Министром обороны Украины 30 мая.

«Вчера министр обороны подписал приказ, который направлен в Министерство юстиции и после согласования вступит в силу, - отметил Юрий Калгушкин. - Призыв касается офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, прошли полный курс подготовки, имеют высшее образование (минимум - уровень бакалавра) и которым было присвоено воинское звание, в возрасте до 43-х лет».

По данным военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата, в области на воинском учете находятся около 30 тыс. офицеров запаса. При этом плановое задание для Харьковской области - около 200 человек.

«После призыва военнослужащие этой категории будут отправлены в высшие военные учебные заведения, где по своей военно-учетной специальности, полученной на военной кафедре, пройдут подготовку (3 месяца), и после этого будут отправлены на комплектование частей сухопутных войск, воздушных сил и ВМС ВСУ. Эта категория офицеров будет служить 18 месяцев. Выполнять боевые задания в зоне АТО они не будут», - уточнил Юрий Калгушкин.