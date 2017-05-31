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31.05.2017  17:15   

На площади Свободы покажут современную военную технику и оружие

Информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт» пройдет 3 июня с 11:00 до 14:00.


dozor.kharkov.ua
В рамках мероприятия представят 20 образцов современной военной техники, расскажут о силовых подразделениях армии и военизированных формированиях.
 
Как пояснил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, акция призвана не только способствовать увеличению количества контрактников, но и продемонстрировать возможности возродившейся армии, популяризировать ВСУ и другие военизированные формирования.
 
«Главное, что харьковчане смогут увидеть военных – ребят, которые сегодня отстаивают независимость нашего государства. Армейцы расскажут о своих подразделениях», - рассказал Алексей Максимов.
 
Он подчеркнул, что вопрос комплектования ВСУ и других военизированных формирований в Харьковской области находится под личным контролем главы ХОГА Юлии Светличной.
 
«Результаты Харьковской области по комплектованию Вооруженных сил по контракту были отмечены Генеральным штабом как одни из лучших в стране», - сказал Алексей Максимов.
 
По данным военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, в I квартале текущего года плановое задание было выполнено на 101% - 574 военнослужащих подписали контракт. Во II квартале контрактниками уже стали 387 жителей области, а это 70% от плана (550 кандидатов). Около 8% подписавших контракт - женщины.
 
«Хотел бы отметить значительную помощь по выполнению плановых заданий со стороны руководства ХОГА. Был проведен ряд мероприятий – таких, как селекторные совещания с главами районов, возобновление работы рекрутинговых центров при центрах занятости», - отметил Юрий Калгушкин.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  контракт, акция, максимов, харьков
 
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