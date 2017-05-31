31.05.2017 17:15

На площади Свободы покажут современную военную технику и оружие

Информационно-разъяснительная акция «Армейский контракт» пройдет 3 июня с 11:00 до 14:00.



dozor.kharkov.ua

В рамках мероприятия представят 20 образцов современной военной техники, расскажут о силовых подразделениях армии и военизированных формированиях.

Как пояснил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, акция призвана не только способствовать увеличению количества контрактников, но и продемонстрировать возможности возродившейся армии, популяризировать ВСУ и другие военизированные формирования.

«Главное, что харьковчане смогут увидеть военных – ребят, которые сегодня отстаивают независимость нашего государства. Армейцы расскажут о своих подразделениях», - рассказал Алексей Максимов.

Он подчеркнул, что вопрос комплектования ВСУ и других военизированных формирований в Харьковской области находится под личным контролем главы ХОГА Юлии Светличной.

«Результаты Харьковской области по комплектованию Вооруженных сил по контракту были отмечены Генеральным штабом как одни из лучших в стране», - сказал Алексей Максимов.

По данным военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, в I квартале текущего года плановое задание было выполнено на 101% - 574 военнослужащих подписали контракт. Во II квартале контрактниками уже стали 387 жителей области, а это 70% от плана (550 кандидатов). Около 8% подписавших контракт - женщины.

«Хотел бы отметить значительную помощь по выполнению плановых заданий со стороны руководства ХОГА. Был проведен ряд мероприятий – таких, как селекторные совещания с главами районов, возобновление работы рекрутинговых центров при центрах занятости», - отметил Юрий Калгушкин.