01.06.2017 12:14

В Харькове наградили пограничников

Коллектив Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины 31 мая поздравили с 24-летием со дня основания воинской части.



// city.kharkov.ua

Авиационная эскадрилья - звено, на которое возлагается охрана определенного участка государственной границы и обеспечение соблюдения пограничного режима. Администрация Слободского района постоянно оказывает помощь и поддержку военнослужащим отдельной авиационной эскадрильи и членам их семей, проживающим в районе.



Вчера пограничников, отличившихся на службе, наградили Почетными грамотами Администрации Слободского района и ценными подарками. После этого прошел смотр военной техники и праздник с традиционной полевой кашей.