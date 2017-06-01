В Харькове наградили пограничников

Коллектив Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины 31 мая поздравили с 24-летием со дня основания воинской части.
Авиационная эскадрилья - звено, на которое возлагается охрана определенного участка государственной границы и обеспечение соблюдения пограничного режима. Администрация Слободского района постоянно оказывает помощь и поддержку военнослужащим отдельной авиационной эскадрильи и членам их семей, проживающим в районе.
Вчера пограничников, отличившихся на службе, наградили Почетными грамотами Администрации Слободского района и ценными подарками. После этого прошел смотр военной техники и праздник с традиционной полевой кашей.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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