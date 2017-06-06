06.06.2017 14:28

Тысячи харьковчан заинтересовались воинской службой

В рамках акции «Армейский контракт» на площади Свободы представили специальную технику, развернули выставочные палатки ХНУВС имени Ивана Кожедуба и военнослужащих других военно-учебных заведений.



// ХОГА

В начале мероприятия харьковчане увидели практические действия бойцов подразделений специального назначения по отражению нападения диверсионных групп противника, освобождению заложников, поиску с помощью собак опасных веществ и строевые приемы с оружием.

«Для этого были привлечены около трех сотен лучших воинов, - отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. – Потенциальные призывники со своими семьями охотно приходили, чтобы посмотреть на современную бронетехнику, узнать об особенностях службы в воинских частях Вооруженных сил Украины, задуматься над обучением в военных вузах или просто сделать яркие фото в элементах тактического снаряжения с автоматическим оружием в руках».

Параллельно в отдельных палатках специалисты городского центра занятости вместе с офицерами областного военкомата общались с теми, кто еще колеблется с выбором конкретной военной специальности, находили по базе данных вакантные воинские должности, дарили рекламные буклеты и давали другую важную информацию.

Рядом с местом расположения армейской техники свое мастерство продемонстрировали музыканты военных оркестров и группа девушек-барабанщиц.

Посетители мероприятия попробовали солдатскую кашу, которую приготовили военные повара на полевой кухне типа КП-130.

«По результатам проведения информационно-разъяснительной акции «Армейский контракт» 179 парней и девушек изъявили желание стать в ряды воинов-контрактников и оставили свои данные офицерам военкоматов для включения их в последующие команды призывников, - подытожил Юрий Калгушкин. - И главное, что рядовые граждане в очередной раз увидели высокий профессионализм защитников Украины и их готовность дать отпор врагу».

Справка. Информационно-разъяснительную акцию «Армейский контракт» уже в третий раз организовали и провели представители Харьковской областной государственной администрации, командования Харьковского гарнизона и Харьковского областного военного комиссариата при содействии офицеров региональных структур различных силовых ведомств.

С начала 2017 года около 1000 жителей Харьковщины уже стали в ряды военнослужащих-контрактников. В прошлом году стать профессиональными военными добровольно решили более 3300 юношей и девушек.

ФОТОГАЛЕРЕЯ информационно-разъяснительной акции «Армейский контракт