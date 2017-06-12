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12.06.2017  09:48   

Харьковские курсанты впервые выполнили полеты на боевых самолетах

В Ивано-Франковской области группа курсантов выпускного курса летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в ходе военной стажировки выполнили самостоятельные полеты на боевом самолете типа МиГ-29.


Пресс-служба минобороны

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"Можно уверенно говорить, что после первых самостоятельных вылетов на боевых самолетах эти без пяти минут лейтенанты уже состоялись как военные пилоты", -  отметил начальник университета, военный летчик первого класса генерал-майор Андрей Алимпиев. - Мы в Харькове тщательно следим за ходом становления нового поколения летчиков, которые в эти дни перенимают опыт у лучших военных пилотов и, тем самым, продолжают держать курс на выпуск.

Впереди «кожедубовцев» в рамках освоения самолета МиГ-29 ждут полеты на сложный пилотаж.

Тэги:  армия, университет имени кожедуба
 
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