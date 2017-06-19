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19.06.2017  09:02   

Как харьковские курсанты учились стрелять из зенитных установок

У курсантов I курса факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба прошли практические занятия по боевой стрельбе.


Пресс-служба Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На полигон в Ровенской области приехали курсанты, которые имели лишь теоретические знания и первичные практические навыки и в течение занятий получили первый зенитный закалка, изучили условия обращения и применения зенитных установок ЗУ-23, а также они испытали себя в качестве всех номеров расчета, командиров отделений и командиров взводов.

Под руководством опытных преподавателей курсанты успешно сдали все зачеты допуска к стрельбе на полигоне. Первокурсники получили практический опыт работы по приему техники, ее обслуживания и приведение к нормальному бою. В неблагоприятных погодных условиях, в условиях дефицита времени качественно выполнили мероприятия технического обслуживания. Днем и ночью, под солнцем и дождем выполняли тренировки по поиску и уничтожению воздушных и наземных целей - и техника ни разу не подвела.

Кроме того, в ходе практических занятий курсанты получили опыт по использованию средств полевой медицины, осуществили тренировки по выносу раненых с поля боя под обстрелом, выполнили упражнения практических стрельб из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

Важным этапом психологической подготовки курсантов стала «обкатка танками», упражнение, при выполнении которой ребята учились встречать тяжелую гусеничную машину и уничтожать ее гранатой.

 

Тэги:  стрельба, университет имени кожедуба, харьков
 
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