20.06.2017 17:58

На Харьковщине призывают офицеров запаса

На военную службу по призыву в Харьковской области отобрали 40 офицеров запаса.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном военном комиссариате. Призыв проходит по приказу министра обороны Украины и касается лиц в возрасте до 43 лет, прошедших программу подготовки офицеров запаса (закончили военные кафедры), имеющих высшее образование (не ниже бакалавра) и которым присвоено первичное офицерское звание. Срок службы для офицеров по призыву составит 18 месяцев. Плановое задание для Харьковской области составляет более 70 офицеров запаса.

Во время отбора офицеры запаса проходили медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. С каждым призывником провели индивидуальную беседу о преимуществах военной службы и социальных гарантиях, которые предоставляет государство.

Из Харьковского областного военного комиссариата была отправлена ​​первая партия офицеров по призыву - более 40 человек. Офицеры отправились в высшие военные учебные заведения Львова, Одессы, Житомира и Киева, где пройдут 3-месячные курсы переподготовки и повышения квалификации в соответствии со своими военно-учетными специальностями. После прохождения курсов офицеров назначат на управленческие и административные должности подразделений Вооруженных Сил Украины (кроме подразделений, дислоцирующихся в Луганской и Донецкой областях).