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29.06.2017  14:34   

Армейский контракт в этом году подписали более 1000 жителей Харьковщины

В течение июня в Харьковском облвоенкомате успешно отобраны более 60 человек, которые решили служить в ВСУ на контрактной основе.


// ХОГА

Всего же с начала года более 1000 жителей региона уже стали профессиональными военнослужащими и сейчас занимают рядовые или сержантские должности. Об этом сообщают в Региональном медиа-центре МО Украины.

Накануне очередную команду новобранцев-контрактников офицеры военкомата сформировали и направили в учебные центры, где они восстановят свои армейские навыки или освоят новую военную специальность.

«В эту группу воинов-контрактников попали 12 ветеранов АТО и 4 представительницы прекрасного пола, - объясняет военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. – Хотя в июне в армию просилось намного больше девушек, все же нашу работу ограничивает количество вакантных должностей в войске, предусмотренных для женщин. Так, за шесть месяцев текущего года из примерно 200 девушек, желающих защищать свою страну, мы отобрали лишь 70».

Следующую команду новобранцев-контрактников в Харьковском областном военкомате будут формировать уже через несколько недель.

Справка. В 2016-м около 3300 жителей Харьковщины добровольно решили служить по контракту в Вооруженных силах Украины, что стало одним из лучших показателей в стране. Кандидаты для прохождения службы по контракту будут осваивать специальность в учебных центрах от 2 до 4 месяцев в зависимости от военной специальности. Новобранцы-контрактники с боевым опытом будут учиться месяц, после чего будут направлены в воинские части.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  армия, контракт, харьков
 
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