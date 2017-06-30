30.06.2017 18:28

«Кожедубовцы» готовятся к параду в Киеве (ФОТО)

На строевом плацу ХНУВС им. Ивана Кожедуба активно продолжается подготовка военнослужащих сводного парадного подразделения к участию в мероприятиях в честь Дня Независимости Украины.



// ХОГА

«В этом году честь представлять «кожедубовцев» в столице страны выпала около 150 офицерам и курсантам инженерно-авиационного факультета университета, - отметил начальник университета генерал-майор Андрей Алимпиев. - В течение всего июня утром и после занятий ребята отшлифовали строевую выучку в Харькове. На следующей неделе подготовка к торжественному шествию продолжится на Киевщине».

По словам командования вуза, сейчас на каждого военнослужащего по индивидуальным меркам шьется униформа нового образца.