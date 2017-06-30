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30.06.2017  18:28   

«Кожедубовцы» готовятся к параду в Киеве (ФОТО)

На строевом плацу ХНУВС им. Ивана Кожедуба активно продолжается подготовка военнослужащих сводного парадного подразделения к участию в мероприятиях в честь Дня Независимости Украины.


// ХОГА

«В этом году честь представлять «кожедубовцев» в столице страны выпала около 150 офицерам и курсантам инженерно-авиационного факультета университета, - отметил начальник университета генерал-майор Андрей Алимпиев. - В течение всего июня утром и после занятий ребята отшлифовали строевую выучку в Харькове. На следующей неделе подготовка к торжественному шествию продолжится на Киевщине».

По словам командования вуза, сейчас на каждого военнослужащего по индивидуальным меркам шьется униформа нового образца.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  парад, хнувс, харьков
 
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