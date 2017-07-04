Бойцы харьковской теробороны проводят командно-штабные учения (ФОТО)

Учения пройдут в несколько этапов, в них примут участие командование региональных структур различных силовых ведомств Украины, все райвоенкоматы области и военные.
«Основная работа сейчас проводится на пункте управления штаба зоны территориальной обороны Харьковской области под руководством начальника зоны территориальной обороны – председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной, - отмечает военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. - И по ходу выполнения задач учений главные действия защитников Украины будут переноситься в места расположения стратегически важных объектов».
По информации Регионального медиа-центра МО Украины в г. Харькове, в ходе первого этапа командно-штабных учений был уточнен план территориальной обороны Харьковской области, определены учебно-боевые задачи начальникам районов территориальной обороны – главам районных государственных администраций и сроки их выполнения.
«В условиях проведения командно-штабных учений этим подразделениям определены конкретные задачи по усилению защиты государственной границы, важных объектов и коммуникационных сооружений, а также обеспечению нормального функционирования органов государственной власти. В целом мероприятие проходит организованно, все должностные лица работают, как одна команда. Уверен, что все поставленные задачи в ходе учений будут выполнены, а участники учений приобретут хорошие навыки и умения», - добавил Юрий Калгушкин.
Командно-штабные учения по территориальной обороне на Харьковщине продлятся до 6 июля.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
влажн.:
давл.:
ветер: