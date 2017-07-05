05.07.2017 13:30

Под Харьковом учились ликвидировать диверсантов (ФОТО)

Стартовал второй этап командно-штабных учений по территориальной обороне в Харьковской области.



kharkivoda.gov.ua

В ходе первого этапа учений был уточнен план территориальной обороны Харьковской области, определены учебно-боевые задачи начальникам районов территориальной обороны – главам районных государственных администраций и сроки их выполнения.

В ходе второго этапа мероприятия с личным составом подразделений территориальной обороны отрабатываются вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Во время практических занятий на базе учебно-тренировочного центра резервисты под руководством опытных инструкторов отработали широкий круг вопросов, среди которых тактика действий пехотных подразделений по поиску ДРГ, ведение наблюдения, обнаружение и преодоление инженерных и минно-взрывных заграждений, организация взаимодействия с другими силовыми структурами, оказание первой медицинской помощи и другие.

«В условиях, приближенных к боевым, личный состав отрядов территориальной обороны успешно выполнил поставленные задачи, обнаружил и обезвредил диверсантов, целью которых, по легенде учений, было выведение из строя объектов промышленности оборонного комплекса и жизнеобеспечивающих предприятий Харьковщины», - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.