14.09.2017 15:01

В Харькове прошли самые масштабные боевые стрельбы для бойцов теробороны (ФОТО)

Около 750 военнообязанных усовершенствовали свои навыки на общевойсковом полигоне 92-й отдельной механизированной бригады.



// ХОГА

Двухдневное мероприятие проводилось в рамках десятидневных военно-учебных сборов с воинами отдельного стрелкового батальона, который расположен на базе Харьковского областного военного комиссариата, и отряда тероброны Чугуевского объединенного райвоенкомата.

По словам руководителей сбров - офицеров Харьковского областного военного комиссариата, в регионе еще не проводилось мероприятий с участием такого большого количеством военнообязанных одновременно. В ходе полигонного обучение акцент ставился на получении практических навыков обращения с огнестрельным и холодным оружием.

«До сих пор ребята освоили основы военного дела, научились нести службу на блокпостах, охранять стратегические объекты и тому подобное. После занятий по огневой подготовке в них закрепилась вера в мощь своего оружия. Результаты боевых стрельб очень впечатляющие: много отличных и хороших оценок, а также множество положительных отзывов со стороны инструкторов - офицеров 92-й бригады», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

Также к занятиям были привлечены три десятка офицеров военкоматов, которые имеют боевой опыт.

Среди бойцов теробороны, было немало и руководителей частных предприятий, фермеров крупных хозяйств и государственных чиновников. Военно-учебные сборы с бойцами подразделений территориальной обороны в Харьковской области продлятся до 16 сентября.





