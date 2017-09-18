18.09.2017 10:26

На Харьковщине прошли военно-учебные сборы бойцов теробороны

Около 750 воинов усовершенствовали свои армейские навыки, получили новые знания и умения.



kharkivoda.gov.ua

На Харьковщине завершились десятидневные военно-учебные сборы с бойцами отдельного стрелкового батальона, который расположен на базе областного военного комиссариата и отряда территориальной обороны Чугуевского объединенного райвоенкомата.

С финалом военной подготовки воинов поздравил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. Он вручил награду Всеукраинской общественной организации «Страна» - «Орден матери бойца АТО» - маме подполковника Вооруженных сил Украины Руслана Плоходько, погибшего в небе над Донбассом 2 мая 2014 года.

«На таких примерах героизма, который проявил наш земляк, мы будем воспитывать все последующие поколения патриотов. Низкий поклон всем воинам, которые собственной жизнью заплатили за спокойствие в нашей стране. Точно знаю, что победа будет за нами, и Украину ждет светлое и мирное будущее», - отметил Алексей Максимов.

По итогам военно-учебных сборов с воинами подразделений территориальной обороны в Харьковской области более ста военнообязанных награждены грамотами или отличиями Харьковского областного военного комиссариата, а сорок человек вернулись домой с новыми очередными воинскими званиями.

«Мы впервые за время независимости провели в регионе подобное мероприятие с привлечением такого большого количества военнообязанных. К практическим занятиям с защитниками Украины привлекались десятки лучших офицеров с боевым опытом, использовался полигон 92-й отдельной механизированной бригады. Считаю, что мы хорошо подковали умениями и навыками бойцов теробороны, сделали из них военных профессионалов, способных на высоком уровне защищать свой народ», - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.