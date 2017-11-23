23.11.2017 11:27

Осенний призыв: облвоенкомат подвел итоги

Плановое задание для Харьковщины составляло 700 человек, оно выполнено в полном объеме.



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Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

«Призывники отправлены в части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта. 375 человек будут служить в ВСУ, другие 325 - в других военных формированиях», - сообщил Юрий Калгушкин.

Он подчеркнул, что призывники не будут проходить службу в зоне проведения АТО.

Еще 165 призывников из Харьковщины после прохождения военной подготовки в учебных центрах 27-30 ноября отправят на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины.

Среди проблемных вопросов призывной кампании на срочную службу «Осень 2017 года» участники брифинга указали на такие, которые связаны с неприбытием юношей без уважительных причин на призывные участки районных военных комиссариатов. В результате в административном порядке были наказаны 5507 призывников и уплачено штрафов на сумму свыше 60 тысяч гривень.

«Совместно с сотрудниками Национальной полиции в этом году найдены 406 уклонистов от призыва, к ним применены административные взыскания, и они призваны на срочную службу или получили отсрочку от призыва», - отмечают в областном военкомате.

В ходе брифинга было также обращено внимание на более добросовестном исполнении руководителями предприятий и учебных заведений Харьковской области требований Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных.