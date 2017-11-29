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29.11.2017  15:16   

Тысячи жителей Харьковщины стали контрактниками

В 2017 году почти 2000 жителей Харьковщины ушли служить в армию на контрактной основе.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Региональном медиацентре Министерства обороны Украины в Харькове.
 
«В райвоенкоматах практически не прекращаются разного рода информационно-разъяснительные акции с целью пропаганды службы в армии и приглашения потенциальных воинов-контрактников стать защитниками Украины, - говорит военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - При этом примерно 40% от всех нынешних добровольных призывников имеют статус участника боевых действий. Это говорит о том, что наши Вооруженные силы пополнились хорошими воинами».
 
По словам офицеров, которые занимаются отбором воинов-контрактников, в этом году немало ребят выбрали местом службы воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск.
 
Так, за 11 месяцев 2017 года более 220 человек выбрали специальность воина-десантника и вскоре еще 50 присоединятся к ним, когда свершат оформление личного дела кандидата для прохождения военной службы по контракту.
 
«В течение последних трех лет, когда военкоматы значительно активизировали свою работу с допризывниками, средний возраст новобранцев стал понемногу «молодеть». К примеру, в 2014-м к нам приходили люди в возрасте 40-45 лет. Позже мы работали с 35-летними. А в текущем году этот показатель составил 25-27 лет», - добавил Юрий Калгушкин.
 
Следующие команды новобранцев-контрактников в Харьковском областном военкомате будут формировать в конце декабря.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  контракт, армия, харьков
 
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