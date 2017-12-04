На Харьковщине состоялся выпуск офицеров-летчиков (ФОТО)

04.12.2017 12:58

Торжественное мероприятие прошло 2 декабря на плацу Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Состоялась церемония выпуска 60 молодых офицеров, которые успешно завершили обучение на летном факультете университета и получили образовательно-квалификационный уровень «магистр».

Главным отличием этого выпуска от предыдущих является то, что впервые курсанты завершают обучение с опытом управления боевыми, а не учебными самолетами и вертолетами. Впервые за много лет 17 выпускников еще во время учебы в Харькове получили квалификацию военного летчика третьего класса, а 12 молодых лейтенантов - золотую медаль или диплом с отличием. Каждый пятый является продолжателем военной династии.

Поздравили выпускников с праздником командующий Воздушных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов, директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, командующий Национальной гвардией штата Калифорния (США) генерал-майор Дэвид Болдуин, руководители ветеранских организаций и другие почетные гости, семьи выпускников.

«Выпускники-«кожедубовцы», где бы они не проходили службу, демонстрируют только высокое мастерство, - отметил в своем приветственном слове Сергей Дроздов. - Своим профессионализмом они укрепляют боевой потенциал наших Воздушных сил и Вооруженных сил Украины в целом. С началом оккупации наших территорий на Донбассе и в Крыму офицеры харьковской подготовки первыми стали на защиту суверенитета и сейчас продолжают бороться с врагом. Верю, что немало выпускников дорастут до генеральских погон, станут прославленными воинами. Искренне желаю всем выпускникам служебных взлетов и побед во всех начинаниях».

После речи командующего Воздушных Сил была объявлена минута молчания в память об украинских военнослужащих, погибших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По давней традиции, в конце торжества Епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан провел обряд богослужения и благословил молодых воинов на ратную службу.

По случаю военного праздника заслуженные артисты Украины Евгения Костенко и Алексей Гавинский исполнили военно-патриотические песни. В завершение импровизированного концерта в небо поднялись воздушные шарики и белые голуби.

Ритуал завершился прохождением выпускниками и личным составом университета торжественным маршем.