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14.12.2017  15:31   

Военнообязанным и действующим воинам предлагали стать армейскими инструкторами

В Харьковском областном военном комиссариате провели очередную информационно-призывную кампанию с целью отбора кандидатов для прохождения службы по контракту.


// ХОГА

Кандидатам предложили выбрать место службы среди семи воинских коллективов Вооруженных сил Украины.

«Лучших из лучших «запасников» мы направляли к столу, где проводился отбор на должности военных инструкторов в нескольких учебных центрах, - пояснил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - Требования для них были достаточно высоки: лидерские качества, боевой опыт и глубокие знания по отдельным военным специальностям».

Также определенный ажиотаж среди потенциальных воинов-контрактников наблюдался у офицеров-агитаторов из двух воинских частей Десантно-штурмовых войск. С августа текущего года, когда харьковчанам стали активно предлагать присоединиться к славной когорте воинов-десантников, уже около 240 человек связали свою судьбу с этим элитным видом Вооруженных сил.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  военкомат, контракт, армия, харьков
 
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