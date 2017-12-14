14.12.2017 15:31

Военнообязанным и действующим воинам предлагали стать армейскими инструкторами

В Харьковском областном военном комиссариате провели очередную информационно-призывную кампанию с целью отбора кандидатов для прохождения службы по контракту.



// ХОГА

Кандидатам предложили выбрать место службы среди семи воинских коллективов Вооруженных сил Украины.

«Лучших из лучших «запасников» мы направляли к столу, где проводился отбор на должности военных инструкторов в нескольких учебных центрах, - пояснил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - Требования для них были достаточно высоки: лидерские качества, боевой опыт и глубокие знания по отдельным военным специальностям».

Также определенный ажиотаж среди потенциальных воинов-контрактников наблюдался у офицеров-агитаторов из двух воинских частей Десантно-штурмовых войск. С августа текущего года, когда харьковчанам стали активно предлагать присоединиться к славной когорте воинов-десантников, уже около 240 человек связали свою судьбу с этим элитным видом Вооруженных сил.