09.01.2018 18:49

На Харьковщине стартовала приписная кампания

В райвоенкоматы должны появиться те, кому в этом году исполняется 17 лет.



rian

Уже вторую неделю райвоенкоматы принимают юношей 2001 года рождения. Они проходят углубленный медицинский осмотр, ведь началась приписная кампания.

«Порядок приписки проходит через учебные заведения, школы, техникумы, сельские и поселковые советы, предприятия, организации, где возможно работают юноши, которым 17 лет, но работают. При приписке проводится предварительный отбор, к каким видам войск они могут быть приписаны в дальнейшем», - сообщает и.о. Харьковского областного военного комиссара Николай Мосенцев.

Всего по Харьковской области в этом году должны поставить на военный учет более 8 тысяч юношей. Однако, как показывает практика, рассказывает Николай Мосенцев, в среднем 10% юношей не пригодны к службе в армии по состоянию здоровья. Из года в год эта тенденция сохраняется. Есть и такие, которые освобождены от приписной кампании.

«Приписке не подлежат лица без гражданства, те, которые находятся в местах лишения свободы, или те, которые в медицинских учреждениях проходят лечение, инвалиды, которые не могут передвигаться и это подтверждено, или психически больные», - говорит и.о. Харьковского областного военного комиссара Николай Мосенцев.

Приписная кампания продлится до 31 марта. Подлежать призыву на военную службу они будут только тогда, когда им исполнится 20 лет. За неявку в райвоенкомат во время приписной кампании предусмотрена административная ответственность. К ней привлечь несовершеннолетних не имеют права, однако получить штраф могут родители.