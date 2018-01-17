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17.01.2018  12:03   

50 контрактников из Харьковщины пополнили украинскую армию

В регионе завершен отбор и формирование первой в этом году команды призывников для прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины.


// ХОГА

Всех новобранцев собрали в Харьковском областном военкомате, чтобы торжественно проводить на армейскую службу.

«Часть призывников уже участвовали в боевых действиях. Среди новобранцев - пять смелых девушек, - рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Николай Мосенцев. - Уверен, что своими служебными достижениями они прославят Харьковскую область и всю нашу страну».

К месту прохождения службы новобранцев сопровождали военнослужащие различных воинских частей, которые дали им полную информацию об армейской жизни.

Следующую команду новобранцев-контрактников в Харьковском областном военкомате будут провожать в конце января.

Справка. В течение последних лет Харьковщина держится среди лидеров по отбору воинов-контрактников для Вооруженных сил Украины. Так, в 2017 году более 2100 жителей области поступили на службу по контракту. В 2016 году профессиональными военными решили стать около 3300 человек.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  армия, контрактники, харьков
 
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