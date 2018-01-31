Главная Новости Армия Бойцы 92-й ОМБр проходят полигонную выучку (ФОТО)
31.01.2018  14:58   

Бойцы 92-й ОМБр проходят полигонную выучку (ФОТО)

Во время проведения боевых стрельб из штатного оружия свои навыки продемонстрировали бойцы первого механизированного батальона.


// ХОГА

В частности, с помощью современных бронетранспортеров типа БТР-4Е они с места поражали цели, реагировали на различные вводные руководителя занятий и тому подобное.

«Тем временем на других участках полигона армейцы выполняли огневые упражнения из гранатометов, пулеметов, снайперских винтовок и автоматов, - рассказывают в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в г.Харькове. - Также военнослужащие усовершенствовали свои умения и навыки по обезвреживанию вражеских мин, выполнению различных тактических нормативов, научились эвакуировать раненого с поля боя и тому подобное».

По словам командования воинской части Сухопутных войск, непогода, которая в эти дни держится в регионе, лишь приблизила условия полигонных занятий к боевым, раскрыла все возможности бронетехники действовать в экстремальных условиях.

На следующих занятиях воины 92-й отдельной механизированной бригады отработают тактические действия в условиях населенных пунктов, а воины-разведчики - различные специальные упражнения, обусловленные опытом проведения миротворческих и антитеррористических операций по всему миру.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  учения, 92 омбр, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Общество В харьковском «Социальном отеле» учились тушить пожар   24.12 Общество В харьковском модульном городке прошли пожарные учения (ФОТО) 21.11 Армия Перед областным военкоматом резервисты развернули боевые действия (ФОТО)
 
 

Видео

Электронный билет в метро запустят после того, как полностью наладят систему в трамваях и троллейбусах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 