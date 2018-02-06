06.02.2018 11:47

На Харьковщине выполнено 60% от объемов приписной кампании 2018 года

Продолжается приписка юношей 2001 года рождения при районных (городских) военных комиссариатах.



// ХОГА

Со 2 января – даты начала этого всеукраинского мероприятия, уже выполнено 60% от всех региональных объемов. Так, из всех более 8400 юношей, которых организованно вызывают в военные учреждения, свыше 5000 уже посетили военкоматы и прошли процедуру постановки на военный учет.

«Из всех тех, с кем офицеры военкоматов уже поработали, около 3500 человек полностью годны к военной службы, более 800 ребят мы отправили на дополнительное медицинское обследование в районные или специализированные больницы и только 19 человек мы никогда не поставим на воинский учет из-за наличия судимости или серьезной болезни. К сожалению, примерно 700 юношей своевременно не прибыли по нашему вызову, но у них еще есть время сделать это. Ведь приписная кампания - 2018 продлится до 31 марта», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

По словам офицера, в ходе приписной кампании традиционно с юношами проводятся беседы относительно их возможного обучения в высших военно-учебных заведениях.

«Около 100 старшеклассников уже оформляют личные дела кандидата на обучение в военных вузах и примерно столько же юношей еще думают об офицерском будущем. В целом же подавляющее большинство допризывников положительно относятся к военной службе. До 2014 года поклонников армейской жизни было несколько меньше», - добавил Юрий Калгушкин.

Справка. В течение 2017 года на Харьковщине приписке при районных (городских) военкоматах подлежали около 9000 человек. Примерно 10% от всех юношей 2000 года рождения тогда признаны такими, которые никогда не будут служить в армии из-за наличия серьезной болезни или по другим уважительным причинам.