На Харьковщине отправили очередную группу контрактников в учебные центры Украины

Военнослужащие смогут получить азы всех профессий, которые нужны в боевых подразделениях Вооруженных сил.
Всего же за февраль военкоматами Харьковщины было призвано около 200 человек на службу по контракту как в учебные центры, так и непосредственно в воинские части.
Более 30 % контрактников имеют боевой опыт, полученный преимущественно во время службы в зоне АТО. Почти 5 % из тех, кто подписывает контракт, составляют женщины, которые владеют или получают медицинские профессии, профессии тылового обеспечения, связи и т. д.
«Харьковщина сейчас занимает ведущие позиции по комплектованию контрактников. И темпы выполнения задач, как свидетельствуют результаты текущего месяца, не снижаются, - говорит военный комиссар полковник Юрий Калгушкин. - Люди готовы защищать Родину, таких людей со временем становится все больше, и это дает уверенность в том, что обороноспособность нашего государства неуклонно растет».
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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