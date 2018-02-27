27.02.2018 17:32

На Харьковщине отправили очередную группу контрактников в учебные центры Украины

Военнослужащие смогут получить азы всех профессий, которые нужны в боевых подразделениях Вооруженных сил.



// ХОГА

Всего же за февраль военкоматами Харьковщины было призвано около 200 человек на службу по контракту как в учебные центры, так и непосредственно в воинские части.

Более 30 % контрактников имеют боевой опыт, полученный преимущественно во время службы в зоне АТО. Почти 5 % из тех, кто подписывает контракт, составляют женщины, которые владеют или получают медицинские профессии, профессии тылового обеспечения, связи и т. д.

«Харьковщина сейчас занимает ведущие позиции по комплектованию контрактников. И темпы выполнения задач, как свидетельствуют результаты текущего месяца, не снижаются, - говорит военный комиссар полковник Юрий Калгушкин. - Люди готовы защищать Родину, таких людей со временем становится все больше, и это дает уверенность в том, что обороноспособность нашего государства неуклонно растет».