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05.03.2018  15:59   

Стартовала подготовка к весенней призывной кампании-2018

С Харьковщины в Вооруженные силы планируют призвать 1400 срочников.


// ХОГА

В этот призыв, по сравнению с предыдущием, количество новобранцев увеличится вдвое, отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

«В течение марта в райвоенкоматы вызовут десятки тысяч парней в возрасте от 20 до 27 лет, чтобы выбрать лучших для пополнения рядов защитников Украины. Кстати, у Харьковщины самые большие нагрузки в плане количества новобранцев-срочников. Однако тесное взаимодействие с местными органами самоуправления и большое количество военно-патриотических организаций позволяют утверждать, что призыв пройдет успешно и организованно», - сказал он.

Кроме того, возобновится призыв солдат-срочников в Государственную пограничную службу Украины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  призыв, калгушкин, харьков
 
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