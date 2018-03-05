Стартовала подготовка к весенней призывной кампании-2018

С Харьковщины в Вооруженные силы планируют призвать 1400 срочников.
В этот призыв, по сравнению с предыдущием, количество новобранцев увеличится вдвое, отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.
«В течение марта в райвоенкоматы вызовут десятки тысяч парней в возрасте от 20 до 27 лет, чтобы выбрать лучших для пополнения рядов защитников Украины. Кстати, у Харьковщины самые большие нагрузки в плане количества новобранцев-срочников. Однако тесное взаимодействие с местными органами самоуправления и большое количество военно-патриотических организаций позволяют утверждать, что призыв пройдет успешно и организованно», - сказал он.
Кроме того, возобновится призыв солдат-срочников в Государственную пограничную службу Украины.
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