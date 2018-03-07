Главная Новости Армия Приписная кампания-2018: 700 юношей не дошли до военкомата
07.03.2018  12:33   

Приписная кампания-2018: 700 юношей не дошли до военкомата

Приписка юношей 2001 года рождения при районных (городских) военных комиссариатах віполнена на 85%.


// ХОГА

Об этом сообщают в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (г.Харьков).

«Подавляющее большинство ребят, а это более 5500 человек, полностью пригодны для военной службы и уже получили приписное свидетельство.  Полтысячи имеют серьезные болезни и, к сожалению, уже никогда не смогут похвастаться погонами. Еще несколько сотен мы направили на углубленное обследование в гражданских больницах для окончательного определения их состояния здоровья. Около 700 юношей своевременно не прибыли в райвоенкоматы по нашему вызову, но до 31 марта у них еще есть время», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

Как отметил офицер, примерно 130 17-летних жителей Харьковщины изъявили желание поступать в этом году в высшие военно-учебные заведения, а несколько десятков уже строят планы по службе в Вооруженных силах Украины на контрактной основе.

Справка. В течение 2017 года на Харьковщине приписке при районных (городских) военкоматах подлежали около 9000 человек.  Примерно 10% всех юношей 2000 года рождения тогда признаны такими, которые никогда не будут служить в армии из-за наличия серьезной болезни или по другим уважительным причинам.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  приписная кампания, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.02 Армия На Харьковщине выполнено 60% от объемов приписной кампании 2018 года 15.11 Армия В Харькове пройдет приписная кампания 10.01 Армия На Харьковщине стартовала приписная кампания-2017
 
 

Видео

Сторона защиты: "В деле Кернеса нет перспективы обвинительного приговора"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 