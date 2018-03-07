07.03.2018 12:33

Приписная кампания-2018: 700 юношей не дошли до военкомата

Приписка юношей 2001 года рождения при районных (городских) военных комиссариатах віполнена на 85%.



// ХОГА

Об этом сообщают в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (г.Харьков).



«Подавляющее большинство ребят, а это более 5500 человек, полностью пригодны для военной службы и уже получили приписное свидетельство. Полтысячи имеют серьезные болезни и, к сожалению, уже никогда не смогут похвастаться погонами. Еще несколько сотен мы направили на углубленное обследование в гражданских больницах для окончательного определения их состояния здоровья. Около 700 юношей своевременно не прибыли в райвоенкоматы по нашему вызову, но до 31 марта у них еще есть время», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.



Как отметил офицер, примерно 130 17-летних жителей Харьковщины изъявили желание поступать в этом году в высшие военно-учебные заведения, а несколько десятков уже строят планы по службе в Вооруженных силах Украины на контрактной основе.



Справка. В течение 2017 года на Харьковщине приписке при районных (городских) военкоматах подлежали около 9000 человек. Примерно 10% всех юношей 2000 года рождения тогда признаны такими, которые никогда не будут служить в армии из-за наличия серьезной болезни или по другим уважительным причинам.