Харьковчане помогли армии на четверть миллиарда гривен

В Харьковской области за январь-апрель 2018 отчисления военного налога увеличились на 19% - до 277,2 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ДФС Украины в Харьковской области.
В ДФС отметили, что по сравнению с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 44,1 млн. грн. (за 4 месяца 2017 собрано 233,1 млн. грн.). В апреле поступило 71,5 млн. грн.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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