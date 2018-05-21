21.05.2018 15:14

Харьковчане помогли армии на четверть миллиарда гривен

В Харьковской области за январь-апрель 2018 отчисления военного налога увеличились на 19% - до 277,2 млн. грн.



// podrobnosti.ua

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ДФС Украины в Харьковской области.

В ДФС отметили, что по сравнению с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 44,1 млн. грн. (за 4 месяца 2017 собрано 233,1 млн. грн.). В апреле поступило 71,5 млн. грн.