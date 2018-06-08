08.06.2018 16:55

Весенний призыв в Харькове выполнили на 100%

В областном военкомате отчитались: Харьковщина полностью выполнила плановое задание.



// Городской Дозор

Весенняя призывная кампания-2018 закончилась в конце мая. Именно в этот день юноши от двадцати до двадцати семи лет отправились в учебных частей.



Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского областного военкомата:

«Плановое задание, без резерва, для Харьковской области составляло 1800 призывников. Плановое задание было выполнено на 100%. 51,5% призывников отправились в учебные центры военных частей ВСУ, а 48,5% - в другие военные формирования. Это национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины и Государственная специальная служба транспорта».



Всего вызвали в военкомат около 20 000 призывников, без уважительных причин не появилось около восьми тысяч, три с половиной не пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Те же, кто полностью прошел комиссию, будут служить в течение 18 месяцев. А юноши с высшим образованием - 12 месяцев.



Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского областного военкомата:

«Военнослужащие срочной военной службы к выполнению задач в зоне операций объединенных сил не привлекаются.За военнослужащими сохраняется рабочее место, если они работали официально до призыва на срочную военные службу и средняя заработная плата».



К административной ответственности привлечены более девятисот призывников. За уклонение от срочной службы в 18-ти случаях начато уголовное производство. А на тех, кто самовольно решил оставить военную службу открыто 16 дел. Какое именно наказание их ждет - будет решать суд.