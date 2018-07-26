26.07.2018 15:01

Военнообязанных второй очереди ждут масштабные военные сборы

С 28 августа по 6 сентября на Харьковщине пройдут учебные сборы отрядов территориальной обороны.



// МОЗ

В течение десяти дней на Харьковщине пройдут обязательные учебные сборы в рамках реализации программы территориальной обороны. На них призовут порядка четырех тысяч военнообязанных Харькова и области в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, которые сформируют бригаду.



«Основу бригады составляют шесть отдельных батальонов территориальной обороны, которые формируются на базе Дергачевского, Купянского, Изюмского, Лозовского, Змиевского и Чугуевского районов. Они будут выполнять задачи по назначению на территории Харьковской области. Для призыва будут задействованы 34 районных военных комиссариат города Харькова и Харьковской области», – рассказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.



На сборы призовут военнообязанных оперативного резерва второй очереди - то есть тех, кто не проходил военную службу, начиная с 2014 года.



За работающими мобилизованными будет сохраняться рабочее место и им выплатят среднюю заработную плату предприятия, где человек трудоустроен. Безработные получат минимальную зарплату.



«Это люди, которые не служили, не были призваны по мобилизации, не подписывали контракт, не служили по контракту, не проходили срочную военную службу с 2014 года и по настоящее время, то есть это вторая очередь. Допускаются ограничения по состоянию здоровья, но если воинская комиссия выносит решение, что человек непригоден к воинской службы, то конечно эту категорию мы не можем привлечь. А пригодные и ограниченые – это определяется приказом министра обороны № 402, и вот эта категория привлекается», – рассказал военный комиссар Харьковского областного комиссариата Юрий Калгушкин.



Участников сборов полностью обеспечат жильем, питанием, оплатят дорогу. В течение этих десяти дней их ждут стрельбы, огневая, пожарная и медицинская подготовки. Те, кто получат повестку и не явятся, будут нести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.



«Уголовная ответственность наступает, если статья 337, это нужно будет документально подтверждать - уклонение военнообязанных от учебных сборов. Значит, штраф 1190 гривен или арест на срок до 6 месяцев», – объяснил Юрий Калгушкин.



После учений, отметил Юрий Калгушкин, желающие смогут перейти на службу по контракту. Остальные поедут домой. Все участники учений территориальной обороны получат очередные воинские звания.