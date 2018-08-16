Главная Новости Армия Харьковские военные считают, что конструктивный диалог – залог успеха в учениях
16.08.2018  12:26   

Харьковские военные считают, что конструктивный диалог – залог успеха в учениях

«Конструктивный диалог - успешное проведение учений Бригады ТРО» под таким девизом планируется подготовка территориальной обороны Харькова, сообщается на официальной странице Харьковского областного военкомата


фото с сайта Харьковского обл. военкомата

В Харьковской области успешно продолжается плановая работы по подготовке к проведению учебных сборов с бригадой территориальной обороны. Как было сообщено ранее , сборы пройдут с 28 августа по 6 сентября 2018 года.

       Так сегодня в Харьковском областном военном комиссариате с участием руководства облгосадминистрации и руководства Харьковского облввоенкомат состоялось рабочее совещание с представителями крупнейших государственных и коммунальных предприятий Харьковской области.

        Во время совещания были обсуждены вопросы запланированных учебных сборов бригады ТРО. Представителям предприятий были разъяснении вопрос с повестки призыва и условия прохождения военнообязанными учебных сборов. Представители предприятий с пониманием отнеслись к необходимости выполнения государственных задач, в свою очередь руководство облввоенкомат приняло во внимание предложения руководителей предприятий по обеспечению сохранности производственных мощностей в связи с привлечением работников в учебные собрания.

       По завершении рабочего совещания Директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов, подытожив общему мнению участников совещания отметил: «Качественное проведение учебных сборов с бригадой территориальной обороны в Харьковской области - это наша общая задача по укреплению обороноспособности нашей Украины» .

 

Тэги:  воентомат, оборона, харьков, учения, диалог
 
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