16.08.2018 12:51

Сорок харьковчан решили стать десантниками (ФОТО)

В Харьковском облвоенкомате идет работа по выполнению задач, определенных начальником Генерального штаба



khovk.org

Как сообщает Харьковский облвоенкомат, проводится доукомплектование боевых бригад десантно-штурмовой войск Вооруженных Силах Украины.



Около 40 будущих военнослужащих службы по контракту из разных уголков Харьковщины прибыли в облвоенкомат для встречи с представителями нескольких военных частей десантно-штурмовой войск.

Как отметил военный комиссар Харьковского областного военного комисариата полковник Юрий Калгушкин, «такие целенаправленные встречи будут проходить еженедельно до конца сентября.

Специально приглашаем из боевых частей десантно-штурмовой войск лучших воинов, рассказывают об особенностях службы в их коллективах, информируют об организации жизнедеятельности и преимущества службы десантников.»



По результатам проведенной сегодня работы более 20 человек были отобраны для прохождения службы в боевых бригадах десантно-штурмовой войск.

Часть из них, которые не имеют опыта прохождения военной службы или требуют переобучения, будут направлены в учебный центр ДШВ, остальные в ближайшее время приступит к исполнению служебных обязанностей в определенных воинских частях.

В частности в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Остальные желающих получила должности в боевых воинских частях других видов войск.



Также, по словам офицера, с начала 2018 уже более 1000 жителей Харьковской стали военнослужащими службы по контракту, из них более 200 военнослужащих пополнили ряды именно десантно-штурмовых войск.