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17.08.2018  12:40   

В Харьковском областном военкомате провели встречу с представителями ОБСЕ

16 августа в Харьковском областном военном комиссариате состоялась плановая встреча представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с руководящим составом Харьковского облвоенкомата.


http://khovk.org
фото облвоенкомата

      Во время встречи были обсуждены вопросы изменения стратегии по привлечению к военной службе по контракту и срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности вопросы привлечения к службе представительниц прекрасного пола и соблюдения гендерной политики.

      В конце встречи заместитель военного комиссара подполковник Андрей Семенович поблагодарил представителей специальной мониторинговой миссии за их помощь которые они предоставляют в рамках своей работы и в память о встрече от коллектива Харьковского облввоенкомат вручил сувениры с символикой военкомата.

Тэги:  военкомат, харьков, гендерная политика, обсе, контракт
 
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