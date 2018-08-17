17.08.2018 12:40

В Харьковском областном военкомате провели встречу с представителями ОБСЕ

16 августа в Харьковском областном военном комиссариате состоялась плановая встреча представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с руководящим составом Харьковского облвоенкомата.



http://khovk.org

фото облвоенкомата

Во время встречи были обсуждены вопросы изменения стратегии по привлечению к военной службе по контракту и срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности вопросы привлечения к службе представительниц прекрасного пола и соблюдения гендерной политики.

В конце встречи заместитель военного комиссара подполковник Андрей Семенович поблагодарил представителей специальной мониторинговой миссии за их помощь которые они предоставляют в рамках своей работы и в память о встрече от коллектива Харьковского облввоенкомат вручил сувениры с символикой военкомата.