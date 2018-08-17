В Харьковском областном военкомате провели встречу с представителями ОБСЕ

16 августа в Харьковском областном военном комиссариате состоялась плановая встреча представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с руководящим составом Харьковского облвоенкомата.
Во время встречи были обсуждены вопросы изменения стратегии по привлечению к военной службе по контракту и срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности вопросы привлечения к службе представительниц прекрасного пола и соблюдения гендерной политики.
В конце встречи заместитель военного комиссара подполковник Андрей Семенович поблагодарил представителей специальной мониторинговой миссии за их помощь которые они предоставляют в рамках своей работы и в память о встрече от коллектива Харьковского облввоенкомат вручил сувениры с символикой военкомата.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
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