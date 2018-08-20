20.08.2018 11:10

В Харькове утвердили эскизный проект монумента «Защитникам Украины», посвященный участникам боевых действий на Донбассе

В Харьковском областном военном комиссариате состоялось обсуждение и утверждение эскизного проекта монумента «Защитников Украины» и благоустройства территории в сквере отдыха по улице Молочная в Харькове.



Харьковский облвоенкомат

В Харькове утвердили эскизный проект монумента «Защитникам Украины», посвященный участникам боевых действий на Донбассе



Так, будущий монумент скрадатиметься с нескольких объектов и посвящен всем украинском воинам, погибшим в Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость нашего государства. Также там планируют увековечить имена жителей Харьковщины, павших на поле боя.

В обсуждении важного дела приняли участие: заместитель начальника Харьковского военного гарнизона полковник Юрий Калгушкин, директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской облгосадминистрации Алексей Максимов, секретарь совета Харьковской областной общественной организации «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов, активисты региональных благотворительных и волонтерских объединений, командиры воинских частей и учреждений различных силовых ведомств Украины.

Эскиз представил его разработчик главный архитектор Харьковской области Михаил Рабинович. Он отметил современности, величия, простоте и, вместе с тем, прочности конструкции, а также то, что памятник хорошо впишется в общую композицию сквера отдыха.