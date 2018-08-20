В Харькове утвердили эскизный проект монумента «Защитникам Украины», посвященный участникам боевых действий на Донбассе

В Харьковском областном военном комиссариате состоялось обсуждение и утверждение эскизного проекта монумента «Защитников Украины» и благоустройства территории в сквере отдыха по улице Молочная в Харькове.
Так, будущий монумент скрадатиметься с нескольких объектов и посвящен всем украинском воинам, погибшим в Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость нашего государства. Также там планируют увековечить имена жителей Харьковщины, павших на поле боя.
В обсуждении важного дела приняли участие: заместитель начальника Харьковского военного гарнизона полковник Юрий Калгушкин, директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской облгосадминистрации Алексей Максимов, секретарь совета Харьковской областной общественной организации «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов, активисты региональных благотворительных и волонтерских объединений, командиры воинских частей и учреждений различных силовых ведомств Украины.
Эскиз представил его разработчик главный архитектор Харьковской области Михаил Рабинович. Он отметил современности, величия, простоте и, вместе с тем, прочности конструкции, а также то, что памятник хорошо впишется в общую композицию сквера отдыха.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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